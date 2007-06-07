Мартинюк обіцяє завтра ”відпустити” всіх нардепів, хто захоче

Депутати-«нашоукраїнці» сьогодні так і не змогли отримати в управлінні кадрів апарату Верховної Ради України свої трудові книжки.

Як передає кореспондент УНІАН, під час розмови депутатів із керівником цього управління Володимиром МАРТИНЮКОМ була досягнута домовленість, що трудові книжки будуть видаватися завтра після 10-ї години.

Свою відмову видавати трудові книжки керівник управління кадрів апарату ВР пояснив тим, що не може зробити у трудових книжках запис щодо причин звільнення народних депутатів. Крім того, за його словами, досі не погоджена процедура видачі цих трудових книжок. В.МАРТИНЮК наголосив, що на пленарному засіданні ВР має бути прийняте рішення з цього питання, і тільки після цього можна буде видавати трудові книжки.

Незважаючи на це, депутати-«нашоукраїнці» наполягали на поверненні своїх трудових книжок, на що керівник управління кадрів сказав, що може віддати ці книжки, але без відповідного запису.

Після тривалої розмови було погоджено, що депутати отримають свої книжки завтра після 10-ої. Після цього депутати залишили приміщення управління кадрів апарату ВР.