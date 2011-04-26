Медведєв закликав світових лідерів говорити правду

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ закликає владу всіх держав надавати людям об`єктивну інформацію в разі техногенних аварій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в заяві для преси на території ЧАЕС.

За словами Президента Росії, потрібно признатися, що «держава не завжди правильно поводилася».

Як сказав Д.МЕДВЕДЄВ, щоб «подібна Чорнобильській трагедія ніколи не повторилася, ми всі повинні бути чесними, ми повинні давати абсолютно точну інформацію про те, що відбувається».

«Це також один із уроків Чорнобильської катастрофи», - додав Д.МЕДВЕДЄВ.