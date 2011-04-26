Януковича з Медведєвим по Чорнобилю водить екскурсовод Балога

Президенти України і Росії Віктор ЯНУКОВИЧ і Дмитро МЕДВЕДЄВ сьогодні у Чорнобилі заклали перший камінь у фундамент майбутнього пам’ятника ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, також В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ відвідали меморіальний комплекс «Зірка Полин». Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА провів для глав держав коротку екскурсію.

Президенти також оглянули експозицію музейного комплексу меморіалу. Автор експозиції музею художник Анатолій ГАЙДАМАКА розповів президентам про задум її створення та хід практичної реалізації.

Крім того, Президент України і Росії відвідали Свято-Іллівський Чорнобильський храм, де предстоятель Російської православної церкви, патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ відправив короткий пасхальний молебень.

На молебні був також присутній Блаженіший Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР.

Після богослужіння патріарх КИРИЛ передав настоятелю Свято-Іллівського Чорнобильського храму отцю МИКОЛАЮ образ Спаса нерукотворного, а вірянам – образ Спасителя з патріаршим благословенням в пам’ять про перебування у цьому храмі в день 25-х роковин Чорнобильської трагедії.

Патріарх КИРИЛ освятив дзвіницю біля храму, після чого Президенти України та Росії разом із предстоятелями Української та Російської православних церков вдарили у дзвін.