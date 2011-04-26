Мер Золотоноші відрапортував про вирішення екологічної проблеми

До 1 травня у Золотоноші (Черкаська область) запустять відремонтовані очисні споруди, які п’ять років були причиною екологічного лиха. Про це повідомив мер Золотоноші Віталій ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ у коментарі УНІАН.

За його словами, на сьогодні з бюджету на реконструкцію очисних споруд виділено 7 млн. грн. і перша черга очисного комплексу буде введена в експлуатацію до Міжнародного дня солідарності трудящих. Однак, для капітального ремонту каналізаційних споруд місту потрібно близько 30 млн. грн., відзначив В.ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ. «Ліквідація екологічної проблеми, - вважає він, – справа честі для мера і жителів Золотоноші».

На початку двохтисячних міські очисні споруди з комунальної власності передали приватному підприємству. П'ять років тому вони вийшли з ладу, і каналізаційні стоки потекли в річку Золотоношку, яка входить до Липівського орнітологічного заповідника. Викиди каналізаційних стоків не припинилися навіть після того, як обласна влада виділила кошти на ремонт очисних споруд. «Збитки склали 3,7 млн. грн. Проти приватного підприємства обласна прокуратура порушила кримінальну справу. І на початку цього року очисні споруди повернули в комунальну власність Золотоноші», – пояснив УНІАН начальник Головного управління екологічної інспекції в Черкаській області Павло МАТВЄЄВ.

Міський голова повідомив, що на березневій сесії міськради також прийнято рішення і вже ведуться переговори про встановлення сміттєсортувальної лінії, яка дасть змогу покращити екологічний стан довкілля Золотоноші.

«Наше місто не стало виключенням для економічної кризи, - зауважив В.ВОЙЦЕХІВСЬКИЙ. – Але зараз є зрушення до кращого, в першу чергу - в промисловому комплексі. З’явився інтерес у закордонних інвесторів. Є пропозиції про відкриття нових об’єктів із створенням на початковому етапі більш як 200 нових робочих місць».