У БЮТ заявляють, що Кабмін намагається звузити права чорнобильців

16:32, 26 квітня 2011
Політика
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Проектом про виконання рішень судів 

Народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Олена ШУСТІК заявляє, що законопроектом про виконання рішень судів Кабінет міністрів намагається звузити права чорнобильців.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі О.ШУСТІК.

Вона наголосила, що законопроект № 7562 під назвою «Про гарантії держави щодо виконання рішень суду» повністю переписав "чорнобильське" законодавство. Такий урядовий документ є спробою звузити права, гарантовані Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», що прямо суперечить Конституції України, частиною 3 статті 22 якої передбачено, що «при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод», підкреслила депутат.

На думку О.ШУСТІК, після прийняття цього закону найбільше постраждають українці, які мають статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. «Раніше в законодавстві про соціальний захист чорнобильців було прописано, що розмір соціальної виплати збільшується, коли збільшується пенсія чи зарплата, то тепер цю норму замінили у законі фразою «згідно постанов Кабінету Міністрів України». Кабмін вручну регулюватиме розмір соціальних виплат, тобто вони можуть заплати і 5, і 50 гривень», - наголосила депутат.

Крім того, О.ШУСТІК зауважила, що потерпілі від чорнобильської катастрофи мають право на отримання позачергових щорічних безкоштовних санаторно-курортних путівок або, за їх побажанням, на отримання грошової компенсації в розмірі середньої вартості путівки в Україні. «Уряд АЗАРОВА переписав це формулювання, забравши слово – «щорічна» і тепер відпустка може надаватись раз на 5, 10 або 100 років», - стверджує вона.

Також О.ШУСТІК нагадала, що на сьогодні родинам з дітьми від 7 до 16 років, які проживають на забруднених територіях, передбачена допомога виплачується в подвійному розмірі. «Натомість уряд викреслює цю норму і визначає розмір допомоги самостійно. Розмір підвищеної стипендії для дітей чорнобильців також залежатиме від Кабміну», - зазначила депутат.

На її думку, проект закону, поданий урядом М.АЗАРОВА, не відповідає засадам реформування пільг, не пов`язаний з основними нормативно-правовими актами, відповідно до яких відбувається процес реформування системи пільг, він містить багато положень, що посилаються на інші нормативно-правові акти, які надають уряду самостійно врегулювати ці відносини, і невідомо, як ними скористається цей орган влади.

За словами О.ШУСТІК, у 25-ті роковини Чорнобильської катастрофи влада залишила чорнобильців напризволяще, вони отримали від влади «покращення життя вже сьогодні». «Під приводом того, що багато хто звертається до Європейського суду з прав людини, пільги та соціальні виплати просто скасували!», - заявила депутат.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає від Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА провести обіцяні зміни та взяти на особистий контроль питання забезпечення належного рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС.

 

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