Суд повернув справу Макаренка і Діденка в Генеральну прокуратуру

16:36, 26 квітня 2011
Політика
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Органи прокуратури можуть оскаржити

Ігор Діденко в залі засідань Печерського районного суду. Київ, 14 квітня
Печерський районний суд Києві повернув до Генеральної прокуратури справу за обвинуваченням колишнього першого заступника голови НАК «Нафтогаз України» Ігоря ДІДЕНКА, екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА та інших осіб, які обвинувачуються у зловживанні службовим становищем щодо розтрати 11 млрд. куб. м природного газу, який належав компанії «РосУкрЕнерго».

Як передає кореспондент УНІАН, таким чином суд сьогодні задовольнив клопотання адвокатів вказаних осіб, які зауважували, що кримінальна справа, порушена проти їхніх клієнтів, повинна розглядатися в контексті з кримінальною справою, яку нещодавно Генпрокуратура порушила проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, обвинувачуючи її в неправомірності підписання газових угод в 2009 році.

Як зазначається у постанові суду, «вказані обставини, які зазначаються в клопотанні підлягають задоволенню. Справа спрямовується до Генеральної прокуратури».

Водночас, у постанові суду вказано, що органи прокуратури можуть оскаржити рішення в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що на початку розслідування справ МАКАРЕНКА та ДИДЕНКА екс-прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО неодноразово публічно заявляла, що колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України»  і екс-голова Державної митної служби в ситуації з розмитненням 11 мільярдів кубів газу, який Стокгольмський арбітраж визначив як власність РосУкрЕнерго, виконували її прямі розпорядження. "Я давала прямі команди на розмитнення цього  газу, на підписання угод".

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