Азаров пропонує встановити доплати медикам за нічні чергування

Прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ пропонує з наступного року встановити доплати медичним працівникам за нічні чергування.

Як повідомляє Урядовий портал, про це М.АЗАРОВ заявив під час наради з питань реформування вітчизняної системи охорони здоров’я.

«Ми готові з наступного року встановити доплати медикам за позачергові нічні чергування», - підкреслив голова уряду.

М.АЗАРОВ додав, що під час модернізації системи охорони здоров’я особливу увагу буде зосереджено на тому, щоб зарплата медичних працівників підвищилась відповідно до кваліфікації, навантаження та особливих умов роботи.

«Навіть під час реорганізації медики не повинні втрачати у зарплаті. Якщо, наприклад, головний лікар стає завідувачем лабораторії, то необхідно зберегти за ним рівень заробітної плати та всіх надбавок. Давайте одразу про це домовимось, щоб тільки підвищувати соціальний захист медиків, щоб не було побоювань», - сказав прем‘єр.