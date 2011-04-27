"Опір": влада намагається зірвати "День опору окупації"

Активісти мережі громадської дії «Опір» заявляють про те, що представники влади перешкоджають їм у проведенні акції протесту під Адміністрацією Президента України 27 квітня, у день підписання Харківських угод.

Як повідомляє прес-служба громадської організації, стало відомо, що Партія регіонів та її молодіжна організація планують у той же час 27 квітня провести заходи у Маріїнському парку, навколо Верховної Ради та біля Адміністрації Президента.

Член оргкомітету мережі «Опір» Андрій ЛЕВУС вважає, що це зроблено з метою перешкодити їхній акції протесту. «Опір» подав заявку на проведення акції протесту ще 1 квітня і проведе її в рамках закону», - повідомив він.

На його думку, дії влади та Партії регіонів є “провокацією”, яка, за словами А.ЛЕВУСА, суперечать базовим поняттям демократії і свободи волевиявлення.

«Наша акція відбудеться, незважаючи на всі перепони. У разі непередбачуваних та конфліктних моментів відповідальність за це нестиме влада, яка штовхає Україну у вир громадянського протистояння і провокує людей до народної революції», - заявив А.ЛЕВУС.

Поряд з тим, повідомляють в «Опорі», на активістів, які прямують до Києва з різних областей, чиниться тиск.

Зокрема, представники влади усіляко намагаються перешкодити у приїзді членів громадської ініціативи до Києва. В організації наголошують, що з невідомих причин «Опору» відмовляють перевізники та працівники залізниці.

Також активісти повідомляють, що дві фірми раптово відмовили у звуковому забезпеченні заходу, натякаючи на те, що вони не хочуть мати «проблем» з владою.

Як повідомлялося, 27 квітня о 12.00 у Києві відбудеться всеукраїнська акція протесту “День опору окупації”, метою якої є скасування Харківських угод та звільнення України від російських військових баз.

Організатором заходу виступає мережа громадянської дії “Опір” за сприяння ВМГО “Молодіжний націоналістичний уонгрес”, ВО “Тризуб” ім. С.Бандери, Комітету визволення політв’язнів та “Холодноярської Ініціативи”.

Збір учасників заплановано на 12.00 навпроти готелю “Київ” (вул. Грушевського, 26/1).