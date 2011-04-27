У НУ скаржаться, що тернопільських активістів не пускають до Києва

Делегацію тернопільської організації партії «Наша Україна» не пускають до Києва на з’їзд.

Про це УНІАН повідомили в облорганізації партії.

За словами голова облорганізації Петра МАНДЗІЯ, сьогодні вночі на виїзді з Тернополя на посту ДАІ був зупинений автобус із 46 делегатами, які прямували на з’їзд до Києва. Серед делегатів були 4 депутати обласної ради і 10 депутатів районних рад.

«Міліціонери завели водія автобуса у приміщення посту ДАІ й утримували там протягом 30 хвилин, залякуючи його. Паралельно з цим власника транспортної фірми, яка здійснювала перевезення, о 1-й годині ночі викликали до керівництва району «для профілактичної бесіди. Більше того, вже сьогодні зранку його викликають в ОДПА для продовження бесіди», - сказав П.МАНДЗІЙ.

Після втручання депутатів обласної ради представники ДАІ випустили водія, однак той під впливом тиску міліції їхати далі відмовився.

«Частина делегатів все ж добереться на з’їзд іншими видами транспорту, однак основна частина тернопільської делегації через перешкоджання міліції не зможе взяти участь у з’їзді», - додав голова обласної організації «Нашої України».