Наша Україна не знайшла ані Януковича, ані Льовочкіна на робочих місцях

Громадські організації та делегати з`їзду партії «Наша Україна» передали до Адміністрації Президента вимоги про скасування Харківських угод і газової угоди 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив народний депутат від НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ.

За словами А.ПАРУБІЯ, письмові вимоги були зареєстровані працівниками Адміністрації Президента, при цьому ні глави держави Віктора ЯНУКОВИЧА, ні глави АП Сергія ЛЬОВОЧКІНА в цей час на робочому місті не було.

Вимоги були передані народними депутатами від партії «Наша Україна», яким «довелося пройти два міліцейські кордони, аби потрапити до будівлі Адміністрації Президента», сказав А.ПОРУБІЙ.

За його словами, ці кордони розділяли учасників мітингів. Зокрема, під стінами будівлі АП перебували близько 300 прихильників Партії регіонів і близько 500 представників громадських організацій та «Нашої України».