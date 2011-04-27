Власник сафарі-парку заявляє, що землю отримав законно

Директор ялтинського зоопарку «Казка» Олег ЗУБКОВ, який створює сафарі-парк у Білогірському районі Криму, заявляє, що землю під об`єкт одержав законним шляхом, і не виключає замовний характер порушення кримінальної справи стосовно нього.

Про це О.ЗУБКОВ сказав по телефону кореспонденту УНІАН, коментуючи повідомлення прокуратури Криму про порушення кримінальної справи про самовільне захоплення більш як 20 га землі для розміщення сафарі-парку.

«Я нічого не захоплював. Я придбав цілісний майновий комплекс - колишню військову базу. Є рішення третейського суду, що підтверджує право власності. З 2006 року я зайнявся оформленням оренди на земельну ділянку, тоді як білогірська влада досі не знає, хто ж має виділяти цю землю - чи то міська рада, чи то райдержадміністрація. У мене маса проміжних рішень на користь майбутнього сафарі-парку, і ось, коли залишається рік до відкриття сафарі-парку, я дізнаюся про порушення кримінальної справи проти мене», - заявив О.ЗУБКОВ.

За словами директора ялтинського зоопарку, до прокуратури його не викликали, а про відкриття кримінальної справи він дізнався сьогодні з повідомлень в ЗМІ.

«Я думаю, що суд і слідство розберуться, що моєї провини немає, що я не міг сам собі виписати договір оренди на земельну ділянку, що податок на землю я платив, що земля, яка фактично розташована за огорожею моєї приватної власності, не використовується мною, її стан не погіршився. Якщо ця справа не має замовного характеру, то все це буде досліджено під час досудового слідства, і, можливо, (справа) розпадеться. Ну, а якщо не розпадеться, якщо це якесь замовлення, якась розправа, то що тепер робити. Нічого смертельного я в цьому не бачу», - сказав О.ЗУБКОВ.

Він також заявив, що загальна територія сафарі-парку становить 35 га. Там зараз мешкає більш як дві тисячі тварин і птахів, серед них - леви, ведмеді, жирафи, зебри.

«Мабуть, комусь хочеться зробити проблеми. У мене є один великий недолік - я ніколи не платив хабара за оформлення і просування земельних відведень», - зазначив О.ЗУБКОВ.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Білогірського району порушила кримінальну справу за фактом самовільного захоплення більш як 20 га землі під розміщення сафарі-парку.

«Ділянку організатори сафарі-парку займають з 2008 року, не маючи необхідних правовстановлюючих документів на землю. Протиправним використанням землі - її огорожею і розміщенням вольєр - завдано більш як 350 тис. грн. збитків», - йдеться в прес-релізі прокуратури Криму. Дії посадовців приватного підприємства кваліфіковані як самовільне захоплення земельної ділянки і перевищення службових повноважень.