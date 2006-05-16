”Наша Україна” побачила вихід із ситуації

«Наша Україна» має намір запропонувати лідерам Блоку Юлії Тимошенко та Соцпартії України завершити переговори по створенню коаліції демократичних сил за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції керівник юридичного департаменту «Нашої України» Роман ЗВАРИЧ.

За його словами, сьогодні голова ради партії «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ звернеться або уже звернувся до лідерів БЮТ і СПУ з тим, щоб направити спільного листа Президенту України, щоб той прийняв лідерів трьох політичних сил, і щоб за участю Президента вийти із ситуації, що склалася.

На переконання Р.ЗВАРИЧА, таке залучення Президента до переговорів могло б мати результат.

При цьому він нагадав, що свого часу без участі блоку «Наша Україна» лідери БЮТ і СПУ Юлія ТИМОШЕНКО та Олександр МОРОЗ намагалися домовитися з Президентом «про щось нам невідоме». Як сказав Р.ЗВАРИЧ, «Наша Україна» назвала неправильним, коли лідери двох політичних сил ведуть сепаратні переговори з Президентом.