У СІЗО не помітили, щоб Луценко голодував

Начальник Лук’янівського СІЗО Ігор ШЕЙКІН заявляє, що заарештований екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО не передавав офіційного повідомлення про початок голодовки на знак протесту проти рішення апеляційного суду про продовження терміну утримання його під вартою.

Про це повідомляє газета "Сегодня" (№ 93 від 28 квітня 2011 року).

"Від ЛУЦЕНКА письмових заяв про голодовку і ніяких претензій на моє ім`я не надходило", — сказав І.ШЕЙКІН.

Газета також посилається на інформацію, одержану в Державній пенітенціарній службі, якій підпорядкований СІЗО. "ЛУЦЕНКО не ставив до відома персонал про намір оголошувати голодовку, від їжі не відмовлявся і продовжує приймати її нарівні з рештою підслідних. Крім того, екс-міністр регулярно одержує передачі з волі. Здоров`ю ЛУЦЕНКА ніщо не загрожує", - запевнили газету "Сегодня" у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля свого будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО.

Ю.ЛУЦЕНКУ було висунуте звинувачення в споєння злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжків наслідки).

27 грудня 2010 року Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу – за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

26 січня адвокат Ігор ФОМІН повідомив, що Генпрокуратура порушила ще одну кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКО у зв`язку з нецільовим використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" в 2009 році.

16 лютого 2011 року Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів порушеної проти нього кримінальної справи.