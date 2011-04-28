У СІЗО не помітили, щоб Луценко голодував
Начальство і персонал не в курсі
|Юрій Луценко
Про це повідомляє газета "Сегодня" (№ 93 від 28 квітня 2011 року).
"Від ЛУЦЕНКА письмових заяв про голодовку і ніяких претензій на моє ім`я не надходило", — сказав І.ШЕЙКІН.
Газета також посилається на інформацію, одержану в Державній пенітенціарній службі, якій підпорядкований СІЗО. "ЛУЦЕНКО не ставив до відома персонал про намір оголошувати голодовку, від їжі не відмовлявся і продовжує приймати її нарівні з рештою підслідних. Крім того, екс-міністр регулярно одержує передачі з волі. Здоров`ю ЛУЦЕНКА ніщо не загрожує", - запевнили газету "Сегодня" у відомстві.
Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.
Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля свого будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО.
Ю.ЛУЦЕНКУ було висунуте звинувачення в споєння злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що спричинило тяжків наслідки).
27 грудня 2010 року Генеральна прокуратура повідомила, що порушила стосовно Ю.ЛУЦЕНКА ще одну кримінальну справу – за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
26 січня адвокат Ігор ФОМІН повідомив, що Генпрокуратура порушила ще одну кримінальну справу стосовно Ю.ЛУЦЕНКО у зв`язку з нецільовим використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" в 2009 році.
16 лютого 2011 року Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.
20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів порушеної проти нього кримінальної справи.