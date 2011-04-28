Янукович знайшов посаду для Ющенка

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ Указом № 511/2011 від 28 квітня 2011 року утворив Раду з питань розвитку Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

Текст відповідного указу розміщений на офіційному сайті глави держави.

В указі пояснюється, що таке рішення ухвалено з урахуванням важливої ролі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" у популяризації національного культурного надбання та з метою формування стратегії дальшого розвитку цього культурного закладу.

В.ЯНУКОВИЧ призначив співголовами Ради екс-Президента України Віктора ЮЩЕНКА (за згодою) та міністра культури України Михайла КУЛИНЯКА.

Згідно з указом, основними завданнями Ради є підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо консолідації зусиль мистецької громадськості, забезпечення здійснення узгоджених заходів, спрямованих на дальший розвиток Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал" як сучасного загальнонаціонального культурно-просвітницького центру, в тому числі на вирішення в установленому порядку питань стосовно залучення з цією метою інвестицій.

Також В.ЯНУКОВИЧ затвердив персональний склад Ради, до якого, серед інших, увійшли радник Президента України – керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН, перший заступник міністра культури Юрій БОГУЦЬКИЙ, директор Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України (за згодою) Микола ЖУЛИНСЬКИЙ, керівник Державного управління справами Андрій КРАВЕЦЬ, народний депутат України (за згодою) Петро ЮЩЕНКО тощо.