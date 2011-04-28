Литвин «з огидою» погоджується на змішану виборчу систему

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що для українського суспільства найкращою була б мажоритарна виборча система за умови, що партії висувають кандидатів, але люди знають, кого вони обирають.

Про це він заявив в ефірі «Радіо-Ера ФМ», повідомили УНІАН в прес-службі радіоканалу.

В.ЛИТВИН переконаний, що «депутат повинен раз на квартал звітувати перед людьми» і «якщо він людей не влаштовує, то люди можуть відправити його геть, а на його місце повинен прийти той, хто зайняв друге місце під час виборчих перегонів в цьому окрузі». На думку спікера, в такий спосіб у нас відбулося б природне політичне структурування. «І в нас з двохсот партій залишилось б у кращому випадку 20», - додав він. При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що коли «говорять, що треба вийти на змішану систему, я вимушений з огидою погоджуватися на це».

Говорячи про строки ухвалення виборчого закону, голова ВР зазначив, що проблеми мають вирішуватися по мірі їх надходження. На його переконання, не треба нам сьогодні займатися виключно законом про вибори. «Це людям та країні сьогодні не пече. Давайте будемо виходити з того, коли він буде готовий, коли експерти і громадськість висловлять свої оцінки. А тоді приймемо його без криків, з якими ми звикли приймати такі документи», - сказав В.ЛИТВИН.