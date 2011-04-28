Дружина й адвокати Луценка пропонують генпрокурору не гаяти час

Адвокати екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА та його дружина Ірина ЛУЦЕНКО, яка виступає як громадський захисник власного чоловіка, написали заяву на ім’я генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ про відмову від подальшого ознайомлення з матеріалами справи свого підзахисного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.ЛУЦЕНКО й адвокат Ігор ФОМІН заявили сьогодні на брифінгу у Києві.

За їхніми даними, саме ознайомлення з матеріалами справи стало приводом для подання слідчим клопотання до суду про продовження терміну тривання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою.

«Сьогодні громадський захисник та адвокати припиняють ознайомлення з матеріалами справи і готові завтра підписати всі документи, які свідчать про завершення з ознайомленням при умові зміни запобіжного заходу Ю.ЛУЦЕНКУ», - сказав І.ФОМІН.

За його словами, таке рішення було прийнято сьогодні, «після того як ми були у слідчому ізоляторі та спілкувалися з Юрієм Віталійовичем, ми зробили заяву на ім’я генерального прокурора… Виходячи із спілкування і враховуючи, що вже 7 днів Ю.ЛУЦЕНКО голодує».

При цьому І.ФОМІН зауважив, що у своїй заяві захисники просять В.ПШОНКУ надати їм відповідь до 29 квітня, оскільки в державі буде чотири святкових дні.

«Ми вважаємо, що такий стан речей (оголошення голодовки – УНІАН) є критичним», - сказав І.ФОМІН, зауваживши, що його підзахисний вдався до такого кроку, щоб звернути увагу на “беззаконня” стосовно нього.

Адвокат зауважив, що у разі задоволення В.ПШОНКОЮ заяви захисників, зникне формальний привід, на який вказували слідчі Генпрокуратури у своєму поданні до апеляційного суду Києва щодо необхідності продовження терміну тримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою.

Водночас, відповідаючи на питання, якими будуть подальші дії захисників, якщо їхня заява не буде задоволена, І.ФОМІН сказав: «Ми домовились, що в середу, якщо не буде задоволене наше клопотання, ми приймемо спільне рішення, як вести себе далі».

При цьому адвокат запевнив, що в разі задоволення їхнього клопотання і зміни міри запобіжного заходу Ю.ЛУЦЕНКУ припинить голодовку.

У свою чергу дружина екс-міністра зауважила, що її чоловік через постійні стреси захворів на цукровий діабет другого ступеню.

«А ці свята можуть призвести до того, що він, голодуючи, просто не встане в середу», - вважає І.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля свого будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО. Екс-міністру висунуто обвинувачення у трьох кримінальних справах за зловживання службовим становищем.

16 лютого 2011 року Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів порушеної проти нього кримінальної справи.