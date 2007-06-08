Ющенко: ЄС пропонує Україні кращі умови, ніж свого часу Польщі

Європейський Союз пропонує Україні у посиленій угоді про співпрацю кращі умови, ніж свого часу пропонував Польщі та країнам Балтії.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на прес-конференції у Хмельницькому.

“Пакет, який ми зараз розглядаємо з Євросоюзом по зоні вільної торгівлі, – є ширшим, ніж той пакет, який пропонувався декілька років назад таким сьогоднішнім членам Європейського Союзу, як Польща чи країни Балтії. Таким чином, через отримання статусу країни з ринкової економікою, через вступ до Світової організації торгівлі, ми отримаємо можливість приєднатись до Зони вільної торгівлі Європейського Союзу. Без обмежень, без квот, на вільних правових підставах працювати на цьому ринку”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент також навів експертні висновки, згідно з якими, ефект від Зони вільної торгівлі ЄС для національного товаровиробника становить від 2 до 4 відсотків приросту ВВП. “Наприклад, коли Польща вступала у Європейський Союз і отримала статус асоційованого члена, найбільші тривоги у неї були щодо сільського господарства - що сільське господарство Польщі не витримає і його поглине західне фермерство. Але за останні два роки сільськогосподарське виробництво Польщі зросло на 30% і завойовує надзвичайно активним темпами традиційний європейський сільськогосподарський ринок”, - мотивував свою позицію В.ЮЩЕНКО.

За його словами, у найближчі 7 років Польща отримає 12 мільярдів євро фінансової допомоги на розвиток сільського господарства. “Такі країни як Литва, Естонія, Латвія в розрахунку на країну отримають по 1-1,2 мільярди євро на підтримку сектора сільського господарства”, - додав він.

“Український бюджет на поточний рік передбачає всьому сектору сільського господарства 3,7 млрд. грн. або близько 700-800 млн. доларів. В країнах Балтії – 1,2 мільярди. Але вибачте, Литва – це 18 адміністративних районів. Литва за площею така, як Хмельниччина. І вона отримає таку ж стартову допомогу для цього сектору. Саме головне – це інтеграція до ринку на тих правилах, на тих засадах і принципах, на яких там працюють зараз інші учасники. На жаль, сьогодні Україна через політику обмежень, через антидемпінгові переслідуванні, через різні митні, прикордонні, тарифні процедури багато несе втрат”, - резюмував Президент України.

Як повідомляв УНІАН, переговори щодо нової посиленої угоди між Україною і ЄС офіційно почалися 5 березня в Брюсселі. В рамках переговорів створено 4 робочих групи. Нова базова угода між Україною і ЄС має замінити діючу угоду про партнерство і співпрацю, термін дії якої закінчується на початку 2008 року.