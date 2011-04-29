В ГПУ запевняють, що Луценко їсть «на рівні з іншими затриманими»

В Генеральній прокуратурі України спростовують інформацію про те, що колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО голодує в СІЗО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ГПУ.

В ГПУ нагадали, що захисниками обвинуваченого Ю.ЛУЦЕНКА та його дружиною в мережі Інтернет розповсюджені неправдиві заяви про те, що нібито він оголосив голодування і з 22 квітня 2011 року відмовляється від їжі, у зв’язку з чим нібито погіршився стан його здоров’я.

«Ці заяви не відповідають дійсності, зроблені з метою дискредитації органів слідства та тиску на нього шляхом формування хибної суспільної думки», - йдеться в заяві ГПУ.

За інформацією керівництва Київського СІЗО, обвинувачений Ю.ЛУЦЕНКО, утримуючись на законних підставах у зазначеній установі, від їжі не відмовлявся і продовжує приймати її на рівні з іншими затриманими. Крім того, він регулярно отримує передачі.

За інформацією ГПУ, стан здоров’я Ю.ЛУЦЕНКА та умови його утримання постійно контролюються і повністю відповідають установленим нормам.

«Генеральна прокуратура України звертає увагу захисників обвинуваченого ЛУЦЕНКА та його рідних на неприпустимість перекручування фактів та розповсюдження недостовірної інформації про стан слідства», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня колишній міністр внутрішніх справ України Ю.ЛУЦЕНКО заявив про намір розпочати з 22 квітня голодовку після того, як суд продовжив йому ще на один місяць термін арешту.

Ю.ЛУЦЕНКО був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля свого будинку в Києві. Його утримують у Лук’янівському СІЗО. Екс-міністру висунуто обвинувачення у трьох кримінальних справах за зловживання службовим становищем.

16 лютого 2011 року Печерський районний суд Києва продовжив термін утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою до 26 квітня.

20 квітня Ю.ЛУЦЕНКО повністю завершив ознайомлення з матеріалами 47 томів порушеної проти нього кримінальної справи.