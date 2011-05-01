Політолог: Янукович із «сім’єю» ведуть Україну до Сінгапуру

Проголошена президентом Януковичем економічна модернізація проходить не за європейським, а, скоріше, за сінгапурським зразком, вважає політолог Вадим Карасьов.

Про це він пише у матеріалі «Реформи Януковича: який капіталізм будуємо?" нового номера "Дзеркала тижня. Україна".

"Якщо автори реформ прагнуть економічної модернізації, тоді потрібно відповісти на питання: мова йде про авторитарну модернізацію за сінгапурським зразком або про лібералізацію з перспективою входження в європейський політекономічний простір? Якщо перше, тоді зрозуміла логіка статистичних перегонів за показниками ВВП, пріоритетність секторальних реформ на шкоду формуванню ринку — національного чи фрагментарного, вбудованого у глобальну економіку», — пише у своїй статті експерт.

Він відзначає, що за останній рік відбулося «одонеччення» адміністративної та прокурорсько-силової вертикалі.

«Беручи до уваги, що план побудови вертикалі влади вже реалізовано, зараз впроваджується політичний проект вертикально-інтегрованої економіки в рамках системи кронізму — сrony-капіталізму або капіталізму сім'ї, родичів і друзів», — констатує політолог.