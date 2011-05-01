Політолог: Янукович із «сім’єю» ведуть Україну до Сінгапуру
Який капіталізм будуємо?
Проголошена президентом Януковичем економічна модернізація проходить не за європейським, а, скоріше, за сінгапурським зразком, вважає політолог Вадим Карасьов.
Про це він пише у матеріалі «Реформи Януковича: який капіталізм будуємо?" нового номера "Дзеркала тижня. Україна".
"Якщо автори реформ прагнуть економічної модернізації, тоді потрібно відповісти на питання: мова йде про авторитарну модернізацію за сінгапурським зразком або про лібералізацію з перспективою входження в європейський політекономічний простір? Якщо перше, тоді зрозуміла логіка статистичних перегонів за показниками ВВП, пріоритетність секторальних реформ на шкоду формуванню ринку — національного чи фрагментарного, вбудованого у глобальну економіку», — пише у своїй статті експерт.
Він відзначає, що за останній рік відбулося «одонеччення» адміністративної та прокурорсько-силової вертикалі.
«Беручи до уваги, що план побудови вертикалі влади вже реалізовано, зараз впроваджується політичний проект вертикально-інтегрованої економіки в рамках системи кронізму — сrony-капіталізму або капіталізму сім'ї, родичів і друзів», — констатує політолог.