На місці Полтавського губернатора вже працює людина від СПУ

Екс-голова Полтавської обласної державної адміністрації, член СПУ Степан БУЛЬБА, який 15 травня був зареєстрований народним депутатом України, сьогодні під час наради в облдержадміністрації повідомив, що перед відставкою підписав розпорядження, за яким виконувати обов’язки губернатора буде його перший заступник Віктор ІНОЗЕМЦЕВ.

Як передає кореспондент УНІАН, раніше С.БУЛЬБА висловлювався за те, аби Президент призначив соціаліста В.ІНОЗЕМЦЕВА губернатором замість нього. Сам С.БУЛЬБА сьогодні вчергове заявив, що у Верховній Раді буде відстоювати інтереси Полтавщини.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом звільнив С.БУЛЬБУ з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації у зв`язку з обранням його народним депутатом України.