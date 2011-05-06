Тимошенко: у пенсійній реформі закладена інша вибухівка

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє соціальні страйки у разі проведення владою пенсійної реформи в нинішньому вигляді.

Про це вона заявила вчора на зустрічі з мешканцями села Сонячне Сумської області, повідомляє персональний сайт Ю.ТИМОШЕНКО.

"Ми сьогодні піднімаємо людей на той випадок, що якщо вони почнуть проводити цю антисоціальну пенсійну реформу в парламенті, щоб ми всіма силами - можливими та неможливим - зупиняли прийняття цього закону, тому що потім люди не знайдуть своїх пенсій", - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, урядова пенсійна реформа призведе до руйнації національної системи пенсійного забезпечення.

"Підвищення пенсійного віку для чоловіків і жінок - це неприпустимо. Але в цьому законопроекті закладено іншу вибухівку: всі пенсійні податки та внески, які сплачують працюючі люди, влада планує спрямувати в приватні фонди. Це - найстрашніше", - наголосила лідер партії «Батьківщина».

За її словами, урядовий проект закону про пенсійну реформу передбачає зменшення ролі державного Пенсійного фонду. "Вони планують, щоб ці внески йшли не в державний Пенсійний фонд, а в спеціальні пенсійні фонди, які створюються наближеними до діючої влади людьми, по суті, тіньовими бізнесменами. І коли прийде час отримувати вам пенсії, то вам розкажуть, що вони, на жаль, збанкрутували, їх просто не має, як це було з трастами. В цьому полягає небезпека", - пояснила вона.