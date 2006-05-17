Ахметов роздаватиме гроші хворим, бідним та безкультурним

Корпоративний добродійний фонд компанії СКМ «Розвиток України» має намір інвестувати в соціальні проекти до 10 млн. дол. щорічно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор фонду Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ на презентації фонду, яка відбулася вчора в Києві в Національному заповіднику «Софія Київська».

Як зазначила на презентації заступник голови правління Фонду – директор з корпоративних перетворень компанії СКМ Наталія ІЗОСІМОВА, Фонд було зареєстровано майже рік тому, проте СКМ відклала презентацію, «щоб унеможливити асоціації з контекстом передвиборної кампанії». Головою правління Фонду є народний депутат Ринат АХМЕТОВ. За словами організаторів, до останнього часу планувалося, що Р.АХМЕТОВ візьме участь в презентації, проте він так і не з’явився, посилаючись на щільний графік.

Діяльність Фонду орієнтована на реалізацію соціально значущих довгострокових проектів у галузі освіти, охорони здоров`я і культури. Н.ІЗОСІМОВА зазначила, що головне призначення Фонду – давати людям шанс.

«Ми готові допомагати тим, хто готовий боротися за своє майбутнє, і йдеться швидше навіть не про філантропію, а про системне вирішення соціальних проблем, оскільки необхідно брати участь в усуненні причин соціальних проблем українського суспільства, а не боротися з наслідками», - сказала вона.

За словами А.ЗАБОЛОТНОГО, наразі у Фонді розроблено і реалізуються три основні програми: «Здоров`я нації», «Сучасна освіта», «Культурна спадщина». Фонд працює в 9 регіонах України: Києві і Київській області, а також Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській, Луганській, Закарпатській областях і Республіці Крим.

Програма «Здоров`я нації» розрахована на чотири роки і включає упровадження стратегії лікування лікарсько-стійкого туберкульозу в Донецькій області. Заплановані інвестиції – 15 млн. грн.

В рамках дворічної програми «Сучасна освіта», спрямованої на підвищення кваліфікації молодих фахівців, виділяється 1,5 млн. грн.

В рамках програми «Культурне надбання» Фонд бере участь в реставрації Будинку митрополита в Національному заповіднику «Софія Київська». На реалізацію проекту Фонд вже перерахував в поточному році 15 млн. грн. (в цілому затверджена сума ремонтно-реставраційних робіт в Софії Київській на 2006 рік становить понад 47 млн. грн. В першу чергу, кошти прямують на реконструкцію Будинку митрополита, побудованого в стилі українського бароко в 17-му столітті – УНІАН).

А.ЗАБОЛОТНИЙ також додав, що в поточному році Фонд швидше за все не вийде на запланований щорічний об`єм інвестицій. «У перший рік ми не вийдемо на цю цифру (10 млн. дол. – УНІАН), але це наша мета», - сказав він.

Мотивуючи свою участь в правлінні Фонду, ректор і президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслав БРЮХОВЕЦЬКИЙ зазначив, що «акцент в роботі Фонду саме на розвитку України – це дуже важливо» і додав, що «всі політичні інтриги навколо непереборного розподілу України, які особливо активізуються в період виборів, це лише політичні інтриги».

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що добродійні фонди часто є лише засобом для «відмивання» грошей, Н.ІЗОСІМОВА підкреслила, що «СКМ – законопокірний корпоративний громадянин», всі фінансові операції в самій компанії, її структура – абсолютно прозорі, і цей підхід – прозорість - буде перенесено також і на Фонд.

У свою чергу В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ напівжартома додав, що Р.АХМЕТОВ «дуже талановита людина, щоб скористатися таким примітивним способом (відмивання грошей – УНІАН), як створення Фонду».

У поширеному на презентації релізі наведено слова голови правління Фонду Р.АХМЕТОВА: «Допомагати людям завжди було моєю внутрішньою потребою, і я завжди прагнув робити це через свої можливості. Ми допомагатимемо тим, хто готовий боротися».

Довідка УНІАН. Корпоративний добродійний фонд «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована групою СКМ (компанією СКМ і футбольним клубом «Шахтар») 15 липня 2005 року. Бюджет Фонду формується із засобів компанії «Систем кепітал менеджмент». Фонд встановлений для реалізації соціально значущих довгострокових проектів в галузі освіти, охорони здоров`я і культури.

Керуючим органом Фонду є правління у складі 9 чоловік. Голова правління – народний депутат Р.АХМЕТОВ, заступник голови правління – директор з корпоративних перетворень компанії СКМ Н.ІЗОСІМОВА. До правління входять, зокрема, ректор і президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» В.БРЮХОВЕЦЬКИЙ, директор Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди Мирослав ПОПОВИЧ, завідуючий травматологічним відділенням № 1 міської лікарні №7 р. Єнакієво Борис СТІНСЬКИЙ, а також менеджери СКМ, народні депутати.

ЗАТ «Сістем Кепітал Менеджмент» (Донецьк), найбільша керуюча компанія України, володіє і керує активами в металургійних, машинобудівних, енергетичних, вугільних, телекомунікаційних, банківських, страхових, медіа та інших галузях економіки.

90% акцій ЗАТ «СКМ» належить бізнесмену Р.АХМЕТОВУ.