У Краматорську прорив каналізації

У м. Краматорськ Донецької області учора вранці на території парку відпочинку ім.Леніна внаслідок довготривалої експлуатації через корозію металу стався порив підземного каналізаційного колектору, що призвело до викиду більш як 100 метрів кубічних стічних вод, площа забрудненої поверхні становить близько 400 м кв.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, без питної води залишились близько 40 тис. осіб старої частини міста. Однак вдень 16 травня подачу питної води відновлено.

Станом на 7.00 год. 17 травня проведена часткова заміна аварійної ділянки колектору реставраційною трубою. Виходу стоків немає.

До ліквідації аварії залучено: чотири аварійні бригади ДКП "Краматорський водоканал", бригада зварювальників та фахівці СЕС міста.

Як повідомляв УНІАН, 10 квітня у Краматорську сталася подібна аварія. У парку відпочинку ім.Леніна через корозію металу прорвало підземний каналізаційний колектор, що призвело до скиду в грунт близько 90 кубометрів неочищених стічних вод.