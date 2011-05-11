З ким Україні буде краще - з ЄС чи з Митним союзом (опитування)

Експерти вважають, що створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом відповідає національним інтересам України більшою мірою, ніж її участь у Митному союзі.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати експертного опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Серед опитаних експертів однозначно домінує думка, що створення зони вільної торгівлі з ЄС відповідає національним інтересам України більшою мірою, ніж її участь у Митному союзі. Загалом пропорція оцінок складає – 4,26 і 2,32 (експертам пропонувалося надати оцінку за п’ятибальною шкалою, де «1» – повністю не відповідає національним інтересам, «5» – повністю відповідає) .

Експерти переконані, що інтеграції України до Євросоюзу перешкоджають: високий рівень корупції в Україні («так» відповіли 93,9% опитаних, «ні» – 2,6%), повільні соціально-економічні реформи (83,5% і 13,9%), недосконалість судочинства (87,8% і 5,2%), проблеми із захистом прав іноземних інвесторів (84,3% і 12,2%), несприятливі умови ведення бізнесу (83,5% і 13,9%), неефективна регуляторна політика (79,1% і 7,8%), а також проблеми з розвитком демократії (67% і 23,5%).

Водночас, за оцінками експертів, зазначені фактори переважно не є перешкодою для вступу України до Митного союзу. Так, на думку 63,5% експертів високий рівень корупції в Україні не є перешкодою її вступу до Митного союзу; протилежної думки дотримуються лише 28,7% опитаних.

Схожі позиції експерти висловили і стосовно інших проблемних аспектів – повільні соціально-економічні реформи («ні» – 65,2%, «так» – 28,7%), недосконалість судочинства (60,9% і 31,3%), проблеми із захистом прав іноземних інвесторів (53,9% і 38,3%), несприятливі умови ведення бізнесу (54,8% і 34,8%), неефективна регуляторна політика (53% і 28,7%), проблеми з розвитком демократії (73,9% і 14,8% відповідно).

Експертне опитування було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 26 по 29 квітня. Опитано 115 експертів – народних депутатів, представників центральних і регіональних органів виконавчої влади, державних і неурядових дослідницьких структур у Києві та регіонах України, ЗМІ.