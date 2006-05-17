Скрипка Страдіварі продана за рекордну ціну

За 3 млн. 540 тис. дол. придбав 16 травня в Нью-Йорку на аукціоні Christie`s анонімний покупець скрипку Hammer роботи Антоніо Страдіварі.

Тим самим встановлено новий рекорд аукціонних продаж музичних інструментів, передає РІА «Новости».

Попередній рекорд належав іншій скрипці знаменитого італійського майстра - Lady Tennant, яка в квітні минулого року пішла з молотка в тому ж залі в Рокфеллерівському центрі за 2 млн. 32 тис. дол.

Фахівці Christie`s розраховували виручити за Hammer від 1,5 млн. дол. до 2,5 млн. дол. А.Страдіварі виготовив її в Кремоні в 1707 році - у "золотий період" своєї творчості. Ім`я інструменту було дане на честь шведського ювеліра і колекціонера Крістіана Хаммера, якому вона колись належала. За своє життя Страдіварі створив 1100 скрипок, гітар і арф. До наших днів збереглися близько 650. Інструменти роботи Страдіварі високо цінувалися ще за його життя і стали предметами справді ажіотажного попиту після смерті майстра в 1737 році, оскільки вони не старіють і не змінюють з часом свого унікального звучання.