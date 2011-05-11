«Батьківщина»: Влада свідомо фізично вбиває Луценка (заява)

Колишній міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який нині перебуває у лікарні швидкої допомоги, має бути негайно звільнений з-під варти.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина».

«Влада свідомо фізично вбиває Юрія ЛУЦЕНКА. Вона зрозуміла, що навіть українські суди не можуть забезпечити рішення в абсолютно абсурдній справі, порушеній проти нашого колеги по опозиції», - заявляють у «Батьківщині».

У партії нагадують про повну відсутність підстав для утримання Ю.ЛУЦЕНКА під вартою.

«Жодна мета не є настільки високою, щоб виправдовувати недостойні засоби. А коли і мета – здійснення політичних репресій – недостойна, яким словом охарактеризувати засоби влади? ЯНУКОВИЧ грає з людським життям, а це не жарти і не політтехнології», - підкреслюють у «Батьківщині».

Партія закликає владу припинити політичне переслідування опозиції та звільнити Ю.ЛУЦЕНКА, закривши безпідставну кримінальну справу проти нього.

Як повідомляв УНІАН, 22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вчергове продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення зі справою.

10 травня дружина екс-міністра Ірина ЛУЦЕНКО заявила, що стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА постійно погіршується. І.ЛУЦЕНКО повідомила, що її чоловік за час голодування втратив 20 кілограмів.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.