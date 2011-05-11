Наливайченко каже, що дії влади дискредитують Україну

Беззаконня у справі проти екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА має бути припинено, а політик має вийти на свободу після безпідставного 5-місячного ув’язнення.

Як повідомляє прес-служба “Нашої України”, про це заявив голова політради партії Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Наша Україна» підтримує численні вимоги правозахисних організацій, народних депутатів та громадськості щодо зміни запобіжного заходу та звільнення з-під арешту Юрія ЛУЦЕНКА», - наголосив він.

На переконання В.НАЛИВАЙЧЕНКА, неправове ув’язнення та порушення прав «неугодних цій владі громадян», зокрема, активістів Податкового майдану, «тризубівців», окремих екс-урядовців вказують на те, що в Україні формується авторитарний режим, який зневажає гарантовані Конституцією права та свободи людини.

«Наша Україна» протестує проти незаконного ув’язнення людей, які не становлять суспільної загрози та вину яких не доведено в законному порядку, проти принижень та насильницького поводження з ув’язненими, проти обмеження їхнього спілкування із захистом та близькими. Це грубо суперечить конституційному принципу презумпції невинуватості, позбавляє громадян реальної можливості захищати свої права та робить їх беззахисними перед тиском репресивної правоохоронної системи», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він вважає, що такі дії влади дискредитують Україну на міжнародній арені та суперечать її європейському вибору.

«Ми вимагаємо від Президента Віктора ЯНУКОВИЧА припинити політичні переслідування та порушення конституційних прав громадян», - заявив голова політради «Нашої України».