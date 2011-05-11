У п’ятницю, 13-го, УНІАН запрошує топ-менеджерів і рекрутерів на шабаш

У п’ятницю, 13 травня, агентство УНІАН та Студія управління часом BogushTime проведуть 13-те засідання Дискусійного клубу «Міцний горішок» на тему «Як сформувати команду?».

Як розповіла модератор заходу – бізнес-тренер, засновник і власник Студії управління часом BogushTime Людмила БОГУШ, учасники дискусійного клубу зможуть дізнатися, як підібрати персонал під компанію та її цілі, хто її повинен обирати, скільки потрібно проводити співбесід, який випробний термін має пройти кожен співробітник та чи повинна компанія прощатися з конфліктним персоналом.

Крім того, під час дискусійного клубу експерти намагатимуться сформувати нову успішну команду.

До участі запрошуються власники бізнесу, топ-менеджери, hr-менеджери, рекрутери.

Захід відбудеться у прес-центрі агентства УНІАН (м. Київ, вул. Хрещатик, 4). Початок - о 18:30.

Детальніше про умови участі у дискусійному клубі можна дізнатися тут