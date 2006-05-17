У Ахметова з`явився журнал європейського рівня

У Донецьку презентований пілотний номер офіційного клубного журналу ФК "Шахтар".

Як повідомили УНІАН у прес-службі футбольного клубу, презентація нового видання пройшла в готелі "Донбас Палас" у присутності президента клубу Ріната АХМЕТОВА, головного тренера команди Мірчи ЛУЧЕСКУ, а також керівництва клубу, провідних гравців і ветеранів команди.

Пілотний номер журналу вийшов на 84 сторінках, містить підбірку ексклюзивних інтерв`ю, фактів і подій, пов`язаних з життям команди та клубу.

Як підкреслили в прес-службі, нове видання клубу "відповідає рівню європейських футбольних журналів".