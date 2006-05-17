Регіони готують ”революцію” в комітетах

Партія регіонів пропонує збільшити кількість комітетів Верховної Ради України з 25 до 28.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні підгрупи з питань переліку предметів відання та принципів формування комітетів ВР 5-го скликання представник Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

Він, зокрема, зазначив, що структура комітетів парламенту має відповідати тим напрямкам реформ, котрі необхідно проводити в суспільстві. М.АЗАРОВ зазначив, що Партія регіонів пропонує, щоб у парламенті був комітет з проведення пенсійної реформи, а також комітет щодо реформування Конституції, адміністративно-територіального устрою та реформування місцевого самоврядування. Він зазначив, що також має діяти комітет з бюджетно-податкової політики і комітет з грошово-кредитної політики.

М.АЗАРОВ вважає, що на сьогодні існуючі два комітети парламенту, один з яких у закордонних справах і другий - з питань євроінтеграції, необхідно об’єднати в один, оскільки ЄС є частиною зовнішньої політики України. М.АЗАРОВ також запропонував об’єднати в один комітет промислово-економічної політики два нині діючих у парламенті комітетів - комітет з питань промислової політики і підприємництва та комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.

В той же час Партія регіонів пропонує комітет ВР з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв`язку розділити на два, один з яких займатиметься питаннями будівництва, житлово-комунального господарства, а інший - питаннями розвитку транспорту, зв’язку, телекомунікаційних мереж, Інтернету.

Партія регіонів також пропонує створити спеціалізований комітет з боротьби із захворюванням на туберкульоз, СНІД і наркоманію. М.АЗАРОВ зазначив, що вони також пропонують створити спеціалізований комітет з питань приватизації, а також комітет з питань розвитку підприємництва, малого і середнього бізнесу. М.АЗАРОВ зазначив, що у випадку, якщо буде прийнято запропонований перелік комітетів, Партія регіонів готова запропонувати і функціональні обов’язки кожного з цих комітетів.

Голова підгрупи, котра працює в рамках робочої групи з підготовки першого засідання ВРУ 5-го скликання, Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ зазначив, що підгрупі робочою групою рекомендовано «не робити великих революцій з комітетами». За його словами, необхідно враховувати, що йдеться про необхідність звільнення людей, котрі працювали в апараті нині існуючих комітетів.