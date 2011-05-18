Янукович закликає українців до громадянського миру

Без злагоди і громадянського миру Україна не зможе успішно розвиватися. Про це, як повідомляє офіційний сайт глави держави, Президент України Віктор Янукович заявив у своєму зверненні у зв`язку з 67-ою річницею депортації з Криму кримських татар і осіб інших національностей.

"Ми по праву гордимося тим, що за роки незалежності в Україні не було серйозних міжнаціональних конфліктів. Це свідчить, що ми - єдиний народ, монолітність якого не вдасться порушити ніколи і нікому, але попереду ще багато роботи", - йдеться у зверненні.

Глава держави визнав недосконалість міжетнонаціональної політики в державі: "Слід удосконалювати принципи державної етнонаціональної політики, утверджувати міжкультурний діалог і толерантність в житті громадян, активізувати рішення проблем, пов`язаних з облаштуванням на батьківській землі депортованих і їх нащадків".

За словами Президента, надбання Україною незалежності відкрило для виселенців шлях до рідної землі, "і тепер ми можемо гордитися різноманітністю нашої багатонаціональної культурної спадщини".

"Маємо усвідомити, що злагода та громадянський мир – це наш найцінніший здобуток і запорука успішного розвитку", - підкреслив Президент.

Нагадаємо, 9 травня у Львові відбулися конфлікти між прихильниками "Свободи" і людьми, що святкували День Перемоги. Після інцидентів 17 людей звернулися в травматологічні пункти лікарень Львова. Один з членів "Свободи" був госпіталізований з кульовим пораненням з травматичного пістолета.