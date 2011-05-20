Депутатам Київради наказали не носити діаманти і сумки від Луї Віттон

Наступного четвера відбудеться сесія Київради, вже друга, яку проведе новий секретар Галина Герега. Як з'ясувала газета «Сегодня», нинішня господиня швидко навела тут свої порядки. На перших же зборах секретаріату Киевради (це близько 200 осіб) Герега висловила низку побажань про дресс-код і правила поведінки в міськраді.

«Одяг, зовнішній вигляд і аксесуари співробітників мають відповідати публічному місцю. Не треба дратувати людей нарядами від «Шанель» і сумками від «Луї Віттон» і дорогими мобільними телефонами. Все повинно відповідати декларованим доходам», — говорила Герега. Вона також поставила вимогу їздити на скромних машинах і скоротити кількість особистої охорони. Та й загалом відповідати доходам - зарплата співробітників Київради, включаючи помічників депутатів, які працюють у фракціях, складає в середньому 4 тис грн.

Цікаво, що першим постраждати від нових правил може глава фракції ГАК (Герега член цієї фракції) Олександр Пабат, відомий своїми яскравими дизайнерськими нарядами. Але сам він спокійний. «Я не ходжу в гіпюрових сорочках, а піджаки у мене стриманих тонів. І ходжу без охорони. Та й узагалі я депутат. На мене заборони не розповсюджуються», — посміхається Пабат. У самій Київраді говорять, що ніхто не чинить опір нововведенням.

«А ми і так дотримувалися дресс-коду. До речі, як нам розповіли, сама Герега, яка в'їхала в кабінет Довгого, зробила його скромнішим. Вона прибрала картини і дорогу апаратуру, зокрема, систему секретар-директор. Меблі у неї залишилися тими самими. Вони не були на балансі Київради. Їх завіз за свій рахунок Довгий, але не став вивозити з кабінету. Він забрав тільки свої речі (у Олеся Довгого в шафі стояла колекція слоників і було багато картин.). Ніяких особистих речей, що говорять про її захоплення в кабінеті немає», — розповів журналістам один із депутатів. А ось в чому звички Довгого і Гереги схожі — вони їздять на особистих машинах у супроводі особистої охорони. Правда, у Гереги лише один охоронець, на відміну від двох — Довгого.

Крім того, Герега заявила про прийдешнє скорочення апарату на 20%. «Галина Федорівна за цей час переглянула, хто чим займається, скільки буває на роботі, як працює і поводиться. Мабуть, хто не виконуватиме нові вимоги, той і піде», — розповіло джерело.