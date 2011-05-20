22 червня вся робота має зупинитися на одну хвилину (рішення ВР)

Верховна Рада ухвалила рішення про запровадження в Україні особливої церемонії – проведення 22 червня кожного року Хвилини пам’яті за загиблими у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 250 народних депутатів з 299, зареєстрованих в сесійній залі.

Так, з метою вшанувати пам`ять мільйонів загиблих у роки війни, Верховна Рада доручила Кабінету міністрів щороку 22 червня на знак скорботи та солідарності із загиблими забезпечувати приспущення Державного прапору України із чорними стрічками на будинках та спорудах органів державної влади, державних підприємствах, установах і організаціях на території України, закордонних дипломатичних та інших установах України.

22 червня кожного року о 10.00 уряд має забезпечувати хвилину мовчання на вшанування пам`яті за загиблими у Великій Вітчизняній війні, зупинивши на цей час роботу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях (крім підприємств, де це не допускається за технологією виробництва), рух громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

Крім того, щороку 22 червня Державному комітету телебачення і радіомовлення України доручено забезпечувати обмеження трансляції розважальних програм шляхом внесення відповідних змін до програм радіо і телебачення; о 10.00 переривати трансляцію радіо і телепередач, вшановуючи пам`ять загиблих у Великій Вітчизняній війні.