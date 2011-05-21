"Батьківщина": мораторій поки що захищає землю від дерибану

Представники київської громади підтримали ініціативу ВО "Батьківщина" про проведення всеукраїнського референдуму щодо заборони продажу земель сільськогосподарського призначення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації ВО «Батьківщина», 20 травня у столиці відбулися збори громадян, які прийняли відповідне рішення.

За даними парторганізації, участь у заході взяли понад 250 осіб.

Коментуючи рішення громадських зборів, народний депутат України Юрій ОДАРЧЕНКО, який очолює Київську організацію «Батьківщини», зазначив, що діючий мораторій на купівлю-продаж земель сільгосппризначення поки що гальмує скупівлю українських чорноземів та захищає сільгоспземлі, призначені для товарного с/г виробництва і особистих селянських господарств. Однак вільний продаж земель, починаючи вже з 2012 року, призведе до розкрадання українських чорноземів, впевнений він.

“Земельний кримінальний бізнес піклується про свої власні інтереси, тож громада має піклуватися про свої та стати на захист від нового-старого «дерибану», - зазначив Ю.ОДАРЧЕНКО.

У “Батьківщині” інформують, що на сьогоднішніх зборах прийнято рішення про доцільність проведення зазначеного референдуму та про формулювання питання, винесеного на референдум.

На зборах була створена ініціативна група, що займатиметься організацією референдуму та збором підписів громадян. Найближчим часом ця ініціативна група надасть Київському міському голові пакет документів для реєстрації.

Як повідомлялося, на початку березня Верховна Рада України відмовилася продовжити до 1 січня 2015 року мораторій на продаж сільськогосподарських земель, не набравши необхідної кількості голосів за Закон "Про внесення змін до пунктів 14 і 15 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України щодо терміну продажу земельних ділянок".