Влада перетворює Шевченківські дні на свято "для багатих"?

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО критикує владу за намір змінити традиційних підхід до проведення Шевченківських днів та перетворення їх на захід під умовною назвою «Шевченко для багатих».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він заявив учора в місті Глухові під час урочистостей з нагоди 150-річчя з дня перепоховання Тараса Шевченка в Україні.

Заступник голови Верховної Ради зазначив, що радіє великій кількості громадських акцій та ініціатив із вшанування Т.Шевченка. Водночас, він висловив жаль з приводу того, що «влада по-своєму трактувала цю подію» і розкритикував її плани із вшанування пам’яті Кобзаря, зокрема 22 травня у Каневі. За словами віце-спікера, це швидше є спробою перетворити Т.Шевченка «для українського народу» на Т.Шевченка «для багатих». М.ТОМЕНКО зауважив, що, за наявною у нього інформацією, влада відмовляється від вже традиційної для останніх років пішої ходи від Успенської церкви до Чернечої гори. «Демократичного і вільного відвідування Чернечої гори у день поховання (22 травня) не буде», - сказав він.

За словами М.ТОМЕНКА, це все виглядатиме таким чином, що «до Великого Кобзаря влада прилітатиме вертольотами і приїжджатиме дорогими іномарками для того, щоби в супроводі охорони ізольовано від людей формально сказати, що вони шанують Тараса Шевченка». «Я не кажу про те, що для земляків Тараса Шевченка не зроблено нічого з обіцяного: не відремонтовані дороги в Каневі, не завершено, як планувалося, будівництво Канівського будинку культури тощо. Але найстрашніше те, що Шевченківські дні перетворюють у захід під умовною назвою «Шевченко для багатих», а не «Шевченко для українського народу і світу», - додав він.

У Глухові віце-спікер парламенту візьме участь у зустрічі на українському кордоні міжпарламентської делегації у складі народних депутатів України та парламентаріїв Російської Федерації і Казахстану, яка прямує маршрутом «Останній шлях Т.Г.Шевченка». Акція приуроченому до 150-річчя з дня перепоховання Великого Кобзаря в Україні.