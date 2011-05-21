Влада веде Україну в імперське ярмо «русского мира» - звернення зі США

Всеамериканська громадська організація «Нова Українська Хвиля», яка є найбільшою у США і яка об’єднує вихідців четвертої хвилі еміграції, вважає, що усіх українців об’єднає лише гасло «Бог і Україна», а не червоні прапори “чужої імперської держави”.

На цьому наголошується у зверненні до співвітчизників, текст якого передано УНІАН.

Таким чином ця організація висловила свою позицію щодо підписання Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ закону про використання червоного прапора.

На думку активістів «Нової Української Хвилі», “це не що інше, як розпалювання ворожнечі поміж своїм народом”.

“Якби серед Ваших дорадників, пане Президенте були предстоятелі Українських церков, чи то православної, чи греко-католицької, а не піп чужої імперської держави,... ми впевнені, що цього б ніколи не сталося. І навіть серед тих темних сил, які Вас оточують, Ви як по-справжньому віруюча людина знайшли б у собі відвагу не чинити кривди народові, котрий довірив Вам свою долю”, - наголошується у зверненні.

“Нова Українська Хвиля” вважає, що політична провокація у Львові 9 травня отримала гідну відсіч. «Події 9 травня під червоними прапорами сколихнули весь український світ, який географічно не обмежений державними кордонами, i є скрізь, де живе українська нація. А живе вона і гуртується на всіх материках і континентах, під єдиним і вічним гаслом «Бог і Україна», - наголошують автори звернення.

На їхнє переконання, “на 20-му році незалежності Президент та Верховна Рада не стали на захист державності”. “Знову, як на початку 90-х, лінію оборони тримає національно-свідома частина нації”, - зауважили активісти “Нової Української Хвилі”.

Вони висловили подяку, всім, хто вийшов на захист української державності у Львові, Тернополі, Івано-Франківську та по всій Україні, за свідому громадянську позицію.

“Ми, які щодня є свідками великого патріотизму і пошани до національних символів, на яких виховується американська молодь, вражені цинізмом сучасної української влади. Прикриваючись синьо-жовтим прапором, за який ще 20 років тому саджали у тюрми, влада цілеспрямовано веде Україну в імперське ярмо «русского мира»”, - наголошується у зверненні.

“Для кожного з нас пам’ять про полеглих за волю України є священною. У кожного з нас, вихідців із Галичини, є рідні, які воювали як в УПА, так і в складі радянської армії чи в армії «СС Галичина». Більшість із них давно лежать у могилах. І все, чого потребує християнська душа, що відійшла у Вічність, – це молитви і прощення”, - нагадали автори заяви.

Вони також звернулися до Президента України із зауваженням про те, що він досі не відповів

на Меморандум Світового Конгресу Українців, в якому міститься головний заклик – “стати українським президентом і припинити всі українофобські та імперські замашки ворогів наших”.

“Натомість, репресії продовжуються. На 20-му році незалежності в Україні з’явились політичні в'язні. Щоб не запідозрили Вас у слабкості, Ви довели до межі між життям і смертю політичного в’язня Юрія ЛУЦЕНКА, назвавши його законний протест тиском на владу”, - зауважили автори звернення і також нагадали про утримання в тюрмі в Запоріжжі студента Полтавського університету Ігоря ЗАГРЕБЕЛЬНОГО, за підозрою у знищенні пам’ятника “катові українського народу Сталіну”.

“У час підготовки до Світового форуму Українців, що має відбутися 19-21 серпня у Києві, ми, представники четвертої хвилі еміграції у Сполучених Штатах Америки, ініціюємо звернення до парламентарів країн нашого проживання по всьому світу з фактами та відеоматеріалами про репресії та наступ московської п’ятої колони в Україні”, - сказано в заяві «Нової Української Хвилі».

“Хочемо пригадати всім, хто сьогодні посягає на українську державність та незалежність: Нас - мільйони! Наш «український світ», виплеканий любов’ю довкола наших духовних святинь по цілому світу, скрізь, де живе українська душа - недосяжний для ганебного колоніального «русского мира», - запевнили автори звернення.