Прокуратура пояснила, навіщо обшукувала офіс Пилипишина

Слідчий відділ прокуратури міста Києва продовжує розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно колишнього голови Шевченківської районної держадміністрації Віктора ПИЛИПИШИНА за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, в рамках розслідування слідчими спільно з працівниками УБОЗ ГУ МВС України в м. Києві було проведено обшук в приміщеннях, розташованих за адресою вул. Академіка Туполєва, 12.

«За вказаною адресою зареєстровані та фактично знаходяться підприємства, в яких засновниками є особи, на користь яких незаконно відчужувались об’єкти нерухомості у Шевченківському районі Києва», – зазначається у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що під час обшуку вилучено документи та речі, «які мають значення для встановлення об’єктивної істини в розслідуваній кримінальній справі».

Під час проведення обшуку громадський порядок порушено не було, зауважили у прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, В.ПИЛИПИШИН підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України – перевищення влади або службових повноважень.

Йому інкримінується перевищення службових повноважень при передачі у приватну власність одному з товариств будинків на проспекті Перемоги у столиці загальною площею понад 3220 кв. м, чим завдано збитків громаді на суму понад 15 млн грн.

Зокрема, приватній структурі було незаконно передано будівлю діючої вечірньої школи № 5, де до останнього часу проводилося навчання.

Голосіївський районний суд Києва виніс постанову про затримання і доставку В.ПИЛИПИШИНА до суду для розгляду подання про обрання йому запобіжного заходу – взяття під варту. Однак, за вказаними рішеннями суду і слідчого В.ПИЛИПИШИН не затримувався, оскільки перебував на лікуванні у клініці “Медіком”, а на даний час перебуває в Національному науковому центрі «Інститут кардіології ім. академіка М.Стражеска».

Враховуючи стан здоров’я В.ПИЛИПИШИНА, слідчий прокуратури 25 квітня обрав йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Політик потрапив до реанімації після візиту співробітників правоохоронних органів.