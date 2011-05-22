Литвин: кожен має звіряти вчинки з великим Апостолом правди і науки

Кожен сьогодні повинен співставляти свої дії, свої думки із заповідями Тараса Шевченка, і відповідним чином діяти, звіряючи свій поступ, свої вчинки з великим Апостолом правди і науки.

На цьому, як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, наголосив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, виступаючи у неділю у Каневі на урочистостях, присвячених 150-річчю перепоховання Т.Шевченка.

В.ЛИТВИН підкреслив, що Т.Шевченко вчив, що потрібно робити, щоб об’єднати країну, щоб Україна змогла стати справді потужною цивілізованою державою, щоб ми не діяли за одвічним принципом - «кайданами міняємось, правдою торгуєм».

В.ЛИТВИН висловив переконання, що у цей пам’ятний день треба діяти так, як це заповідав Великий Кобзар, як він жив. «Я переконаний, що ми у власному домі будемо мати свою правду і будемо господарями за однієї умови - коли ми будемо єдині», - наголосив він. Саме тому, сказав керівник парламенту, сьогодні «треба говорити про те, що об’єднує, бо ми добре навчилися сваритися, і не говорити про те, що може роз’єднати країну».

За словами В.ЛИТВИНА, сьогодні треба думати і говорити про людей, села, містечка, про державу. «Попри всі розбіжності, ми єдині в тому, щоб була Україна такою, про яку мріяв і за яку страждав Тарас Шевченко», - наголосив голова Верховної Ради.

За даними прес-служби, сьогодні В.ЛИТВИН взяв участь у Літії та поклав квіти до пам’ятника Т.Шевченку на Чернечій горі.