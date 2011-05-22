Тимошенко про Януковича, червоний прапор і переляк у Шустера

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон про червоний прапор у День Європи, щоб «там не розслаблялися».

Про це вона написала в неділю на своїй сторінці в Twitter.

«Вчора в Україні був День Європи. Цього дня ЯНУКОВИЧ і підписав закон про червоний прапор. Щоб там не розслаблялися, пам`ятали, з ким мають справу», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

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Напередодні вона також залишила запис про свою участь у програмі «Шустер live» у п’ятницю ввечері.

«Вчора заїхала до ШУСТЕРА. Останній раз бачила такі перелякані обличчя в однокласників у 3-му класі, коли їх вчителька "попалила" з цигарками», - повідомила лідер «Батьківщини».