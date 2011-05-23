Луценко заявляє відвід складу суду

Колишній міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив відвід складу Печерського районного суду Києва, де проходить попереднє слухання його справи, передає кореспондент УНІАН.

"У мене є відвід. Я не довіряю суду", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО мотивував своє клопотання тим, що його справа, як у попередньому слуханні, так і в подальшому, буде слухатися упереджено і не об’єктивно й вимагає, щоб справу слухав суд присяжних засідателів. Головує в суді Сергій ВОВК.

У даний час судді пішли до нарадчої кімнати, щоб розглянути клопотання.

Слід зазначити, що в залі суду, крім народних депутатів, перебувають також посли Швеції та Фінляндії.