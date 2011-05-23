Луценко вимагає суду присяжних

Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО наполягатиме, аби його справу розглядав суд присяжних.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО сказав сьогодні журналістам у залі Печерського райсуду, де проходить попереднє слухання його справи.

"Наполягатиму на тому, аби справу розглядав суд присяжних. Якщо мені відмовлять у цьому, я звертатимуся до Європейського суду", - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він наполягає, що це його конституційне право. Також екс-міністр заявив, що суд не хоче публічного розгляду справи. "Запланований фарс нібито публічного розгляду... Якщо суд буде закритим, то це буде як за радянських часів", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-глава МВС також висловив подяку народним депутатам, які зібрали 970 тис. грн. для того, аби внести за нього заставу.

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО вчергове наголосив, що у прокуратури немає доказів його провини, тому вона робить усе, щоб зробити судовий процес закритим.

На запитання, як він себе почуває, Ю.ЛУЦЕНКО відповів: "Нормально, щоб відповідати на ваші питання і відповідати в суді".

Тим часом Ю.ЛУЦЕНКО дуже схуд, осунувся і розмовляє дуже тихо.

Для висвітлення суду зібралося близько десяти тележурналістів. Їх періодично пускають до залу, де вони змінюють один одного. Основна частина журналістів, які висвітлюють подію, не змогли потрапити до залу.

Також у залі суду перебувають ряд народних депутатів, а також посли Швеції і Фінляндії.