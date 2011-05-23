Експерти думають, що влада недооцінює вплив соціальних мереж

Поки що вітчизняні соціальні мережі практично не політизуються, бо наша влада явно недооцінює ступені впливу мереж на суспільство, відзначають експерти. Але довго українська аудиторія соцмереж поза політикою не протримається, промивання мізків народу через соціальні мережі — світовий тренд.

Про це пише журнал WEEKLY.UA.

Барак ОБАМА, наприклад, будує на них свою виборчу кампанію і недавно не полінувався особисто звернутися до 500-мільйонної аудиторії Facebook з роз`ясненням своєї економічної політики, відзначає видання.

При цьому WEEKLY.UA наводить дані Міжнародного кадрового порталу hh.ua, згідно з яким, 84,4% українців, які користуються соціальними мережами, спостерігають за життям своїх знайомих, 23,11% — шукають однодумців, 16,5% займаються саморекламою, 12,3% зав`язують за допомогою мережі любовні відносини, а 6,3% користуються соціальними мережами, тому що це модно.

Первинною метою соцмереж був пошук друзів за інтересами. Але таких на сьогодні, як свідчить досвід, залишилося в мережах менше чверті з усіх користувачів. Переважну більшість цікавлять подробиці чужого життя, а оскільки в соцмережах людина може побачити тільки те, що їй готова показати інша, мережі перетворюються на реаліті-шоу на кшталт «Дом-2», — розповіла журналу директор піар-агентства Людмила ШИКОТА.