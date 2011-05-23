Прокурор просить суд не відпускати Луценка

Прокурор заявляє, що підстав для закриття кримінальної справи стосовно екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА, а також для зміни йому запобіжного заходу немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час попереднього слухання справи Ю.ЛУЦЕНКА в Печерському районному суді Києва.

Зокрема, прокурор заявив, що справа підсудна Печерському районному суду, підстав для її закриття немає, "підстав для зміни запобіжного заходу Ю.ЛУЦЕНКУ немає".

Таким чином, прокурор просить призначити справу для розгляду по суті.

Тим часом Ю.ЛУЦЕНКО наполягає на закритті кримінальної справи стосовно нього.

Ю.ЛУЦЕНКО категорично не згоден з представником прокуратури в тому, що справа може розглядатися в суді. За його словами, "справа з 47 томів - це збірка фантазій прокуратури".

Крім того, Ю.ЛУЦЕНКО заявив клопотання про розгляд його справи судом присяжних. "У мене є всі підстави вірити в залежність і необ`єктивність Печерського і апеляційного судів Києва. Тому заявляю, що обираю і вимагаю розгляду моєї справи судом присяжних", - заявив він, пославшись на 124-ту статтю Конституції України.

Ю.ЛУЦЕНКО також наполягає на відкритості процесу. "Протестую проти таємного режиму", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКО інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, і зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО почав голодовку після рішення суду в черговий раз продовжити термін його ув`язнення, незважаючи на те, що політик вже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА із слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

17 травня Генпрокуратура направила до Печерського суду Києва кримінальну справу Ю.ЛУЦЕНКА.