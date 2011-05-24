Кузьмін каже, що у державній зраді Тимошенко не звинувачують

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН запевняє, що на сьогодні причин і необхідності в арешті екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

«Фактично сьогодні слідчі дії закінчені і необхідності в арешті ТИМОШЕНКО слідство не вбачає. І я сподіваюсь, протягом години вони будуть завершені і вона залишить будівлю Генпрокуратури», - сказав Р.КУЗЬМІН.

Відповідаючи на уточнююче запитання, у чому саме обвинувачують Ю.ТИМОШЕНКО, він сказав: «ТИМОШЕНКО висунуто обвинувачення у перевищенні влади і службових повноважень, що призвело до збитків державі в особливо великих розмірах. Мови про державну зраду тут немає».

За словами Р.КУЗЬМІНА, після того, як сьогодні будуть виконані всі необхідні процесуальні дії, Ю.ТИМОШЕНКО отримає можливість почати ознайомлення з матеріалами своєї справи.