Рудьковський не хоче, щоб поминали лихом

Представник Соціалістичної партії, Чернігівський міський голова Микола РУДЬКОВСЬКИЙ не буде виставляти претензії щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди водієві автомобіля "Фольгсваген", який спричинив ДТП і пошкодив його "Тойоту-Лексус". Про це мер сьогодні повідомив на прес-конференції, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

Він також нагадав, що днями у центрі Чернігова в його авто врізався мікроавтобус "Фольксваген". Ні РУДЬКОВСЬКИЙ, який перебував в авто, ні його водій не постраждали. Водій, який порушив правила дорожнього руху і до того ж перебував у нетверезому стані, намагався утекти з місця пригоди, але за годину був затриманий правоохоронцями.

Як повідомили УНІАН у ДАІ міста, зараз щодо цього ДТП триває адміністративне провадження, а потім справу передадуть до суду. "Це рядове ДТП, яких тисячі", - сказав керівник І-ого відділення міжрайонної ДАІ Віталій ГОРБАТКО.

Як уточнили агентству у прес-службі міської ради, службовий автомобіль за М.РУДЬКОВСЬКИМ не закріплений. Авто марки "Шкода-Октавія", на якому їздив попередній міський голова, користується перший заступник міського голови.