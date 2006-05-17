Кінах увійшов в конфлікт з Президентом

Прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО називає «політичними» вчорашні заяви екс-секретаря Ради національної безпеки і оборони Анатолія КІНАХА про непрофесійний підбір управлінських кадрів.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому І.ГЕРАЩЕНКО наголосила сьогодні на брифінгу у Секретаріаті Президента, відповідаючи на запитання журналістів про позицію Президента України з цього питання.

«Вчора Анатолій КІНАХ – політик, як будь-який політик, він, звичайно, має право на власну політичну позицію, на її висловлювання. Але коли мова йде про команду, про роботу у владі, в різних сферах і на різних посадах, то, безумовно, потрібно говорити про власний внесок і власну відповідальність за функціонування тієї чи іншої сфери», - сказала І.ГЕРАЩЕНКО.

Крім того, вона зазначила: «Що стосується кадрового питання, то я думаю, що воно залишається непростим у будь-якій сфері, починаючи від журналістики… закінчуючи освітою, оскільки у нас зараз не вистачає фахових і хороших вчителів у школах».

Також І.ГЕРАЩЕНКО наголосила, що це комплексна проблема – і освіти, і знань, і досвіду. «Вона існує в Україні в різних сферах, і ми будемо нещирими, якщо не будемо про це говорити», - сказала вона.

Водночас І.ГЕРАЩЕНКО підкреслила, що в нинішній суспільно-політичній ситуації треба говорити не тільки про кадрові проблеми, але і про умови, що склалися внаслідок запровадження конституційної реформи.

Прес-секретар наголосила, що позиція Президента полягає у необхідності пошуку діалогу, виходу на узгоджену позицію між гілками влади, «щоб це була єдина робота на благо України».

Як повідомляв УНІАН, вчора на прес-конференції екс-секретар РНБО А.КІНАХ розкритикував державну кадрову політику, а також заявив про низьку виконавчу дисципліну в органах влади.