У НУ вирішили, що приховують свої декларації нардепи з нечистою совістю

Народні депутати, які під різними приводами відмовляються оприлюднити декларації про доходи, не лише порушують закон «Про доступ до публічної інформації», але й демонструють свою неповагу до виборців.

Про це заявив заступник голови політради партії «Наша Україна», народний депутат Віктор МАТЧУК, повідомили УНІАН у партії.

«Оприлюднення депутатських декларацій про доходи – це мінімальна умова до встановлення довіри між депутатом та виборцями. І ті депутати, які її не хочуть виконати, мають стати персонами non grata для громадян. Діяльність народних депутатів повинна бути повністю відкритою та підзвітною виборцям, які делегували їх у парламент представляти свої інтереси», - вважає В.МАТЧУК.

За його словами, не мають права диктувати правила життя країні люди, які, будучи народними депутатами, за визначенням публічними людьми, намагаються приховати інформацію про свої доходи і статки. Так можуть чинити лише особи, у яких нечиста совість та відсутнє почуття відповідальності перед громадянами.

В.МАТЧУК звернув увагу, що серед депутатів, які у встановлений законом термін оприлюднили свої декларації, є одиниці представників владної більшості. Таким чином влада вкотре подає громадянам поганий приклад порушення закону та безвідповідальності на найвищому рівні. До того ж, це повністю суперечить щоденним заявам Президента про дотримання закону і боротьбою з корупцією, переконаний В.МАТЧУК.

Народний депутат також нагадав, що представники «Нашої України» у Верховній Раді одними з перших оприлюднили свої декларації про доходи.

Як повідомляв УНІАН, 11 травня активісти Громадського руху «Стоп цензурі!» зі свого боку ініціювали 450 запитів до всіх депутатів Верховної Ради з вимогою оприлюднення декларацій про доходи.

Апарат Верховної Ради відмовився надати декларації про доходи народних депутатів, мотивувавши відмову тим, що така інформація може оприлюднюватися безпосередньо народним депутатом або відповідним органом державної податкової служби.