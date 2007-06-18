Мороз не радить грати на відносинах з Росією

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ вчергове виступає категорично проти проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

«Я категорично проти проведення виборів, і цього не приховую», - сказав О.МОРОЗ. За його словами, дострокові вибори є авантюрою, яка буде дуже дорого коштувати Україні.

Зокрема, наголосив він, дві попередні виборчі кампанії були побудовані на протиріччях, що розділяють Україну. За словами О.МОРОЗА, це питання щодо мови, церкви, НАТО та відносин з РФ. «Це те, на чому не можна грати, бо це несе серйозні потенціальні загрози для України», - сказав О.МОРОЗ.

Крім того, за словами голови ВР V скликання, після проведення виборів депутати тих політичних сил, які не зможуть створити коаліцію, можуть відмовитися скласти присягу. Таким чином, у ВР не буде 300 голосів депутатів, і парламент буде неповноважним, вважає О.МОРОЗ.

При цьому він нагадав, що протягом року не можна проводити вибори до парламенту.

«Ми опиняємось перед фактом або відновлення повноважень старого парламенту, або існування якимось чином протягом року без парламенту», - сказав О.МОРОЗ.

Тому, за його словами, дострокові вибори є авантюрою, яка здійснена «на догоду конкретним політикам».