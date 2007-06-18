Засідання ЦВК не відбулося

Чергове засідання Центральної виборчої комісії не відбулося через відсутність кворуму і перенесено на 16.00 21 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«У суботу Київський апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення за позовом депутатів блоку «Наша Україна» (депутатів від Партії промисловців і підприємців України – УНІАН). Це питання («обнулення списків») вимагає рішення в колегіальному режимі, так само як і питання затвердження штатного розкладу Секретаріату ЦВК. Якщо засідання ігноруватимуться і надалі, то кількість питань може бути збільшена до декількох десятків», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Разом з тим він не уточнив, яке рішення може ухвалити ЦВК щодо «обнулення списків». «Я не готовий говорити, це буде позитивне чи негативне рішення, але воно має бути прийняте. Це повноваження лише ЦВК, це вимога закону, на це чекають суспільство, депутати, кандидати в депутати, наступні за чергою. Дехто з них вже підготував і направив у ЦВК документи для реєстрації. Потрібно збиратися і ухвалювати рішення» - наголосив М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

За його словами, сьогодні на порядок денний засідання виносилося єдине питання – про закріплення регіонів за кожним представником ЦВК.

«ЦВК ніколи не чекає на судові рішення. Якби ЦВК чекала рішення суду, то що тоді було б? Зазвичай організацією діяльності ЦВК займається голова комісії. На жаль, поки що не бачимо ніякої роботи», - сказав член ЦВК Олександр ЧУПАХІН.

Як повідомляв УНІАН, декілька днів підряд ЦВК не може провести засідання через відсутність кворуму: засідання ініціюють вісім членів комісії, призначених коаліцією.

15 червня голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ заявив, що Центрвиборчком не проводитиме засідання з підготовки та організації дострокових виборів до початку виборчого процесу.