Литвин сподівається на візит в Україну китайського лідера

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сподівається, що державний візит в Україну Голови КНР Ху ЦЗІНЬТАО, запланований на червень цього року, “стане справді історичною подією двосторонніх взаємин, відкриє нову сторінку українсько-китайських відносин і сприятиме подальшому стрімкому розвитку співпраці”.

Про це він сказав під час зустрічі із заступником голови Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Ван ЧЖАОГО, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами В.ЛИТВИНА, цей візит «не тільки зафіксує наше стратегічне партнерство, а й дозволить наповнити його конкретним змістом».

Сторони також наголосили на важливості подальшого розвитку міжпарламентських взаємин на всіх рівнях, що, на думку В.ЛИТВИНА і Ван ЧЖАОГО, сприятиме укріпленню і активізації українсько-китайської співпраці. У цьому контексті голова ВРУ заявив, що в Україні очікують на офіційний візит голови Постійного комітету ВЗНП пана У.БАНГО та на візит голови Комітету у закордонних справах ВЗНП пана Лі ЧЖАОСІНА.

Під час зустрічі наголошувалося на значному потенціалі розвитку українсько-китайських взаємин в економічній, науково-технічній, військово-технічній, інноваційній, науковій, освітній, гуманітарній та культурній сферах.